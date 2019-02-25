Избитого сотрудника ФСБ обокрали в Москве под видом помощи

Начальника хабаровского отдела ФСБ РФ обокрали в центре Москвы.

Агентство «Москва» сообщает, что инцидент произошел 24 февраля в Солянском проезде в ЦАО столицы.

Неизвестный мужчина ударил 41-летнего сотрудника ФСБ в лицо и сбежал с места происшествия. К пострадавшему подошли двое граждан, которые предложили ему помощь. После их ухода житель Хабаровска обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и удостоверения сотрудника ФСБ.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые разыскиваются.