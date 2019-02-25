Директрису госпитализировали после нападения мужчины с ломом в Москве

Директрису столичной школы, на которую напал мужчина с ломом, госпитализировали после происшествия.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что мужчина напал на директрису одной из московских школ.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки, директрису после нападения госпитализировали. Ей была оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает.

В пресс-службе департамента также уточнили, что сестра нападавшего работает воспитательницей дошкольных групп. «Мужчина, вооруженный монтировкой, хотел выяснить причины перевода своей сестры в другую дошкольную группу. Между собеседниками возник конфликт, в результате которого мужчина применил силу», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что женщина была переведена в другую группу по просьбам родителей.