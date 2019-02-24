В пристрое взорвавшегося 31 декабря дома в Магнитогорске произошел пожар

Экстренные службы Магнитогорска ликвидировали пожар в доме, пострадавшем от взрыва 31 декабря.

Как сообщает сайт челябинского регионального управления МЧС, инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске.

«Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Зори Урала", который расположен по улице Карла Маркса в пристрое к жилому дому №164 ( в торговом зале горели товары хозяйственного назначения). Уже через четыре минуты к месту прибыли первые подразделения Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. В короткие сроки пожар был успешно локализован, а в дальнейшем и ликвидирован», — сказано в сообщении спасателей.

Из-за пожара пришлось эвакуировать жителей двух подъездов дома: всего из квартир были выведен 61 человек. Для их обогрева выделили два автобуса. Пострадавших и жертв в результате пожара нет.