Внедорожник BMW въехал в группу пешеходов в центре Петербурга

Полиция выясняет обстоятельства наезда внедорожника в группу пешеходов в центре Петербурга.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе УГИБДД по городу, инцидент произошел в ночь на 24 февраля на Невском проспекте Петербурга.

30-летний мужчина, управлявший внедорожником BMW, допустил наезд на группу пешеходов в районе дома 55 по Невскому проспекту.

В результате ДТП погибли два человека: от полученных травм они скончались на месте происшествия. Еще три человека получили травмы, они получили медицинскую помощь.