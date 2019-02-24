В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца в ходе ссоры

Столичные правоохранители получили признательные показания от мужчины, подозреваемого в убийстве отца.

Об этом агентству «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова. Инцидент произошел на востоке столицы, где был задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего отца.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Свободном проспекте в Москве, во время конфликта нанес своему отцу 1954 года рождения удар ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — сказано в заявлении.

Иванова добавила, что задержанный признал свою вину. В его отношении ведется уголовное дело об убийстве. Следствие будет настаивать на применении ареста в качестве меры пресечения.