Полиция расследует вооруженное нападение на посетителя сауны в Москве

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства вооруженного нападения на мужчину на юго-востоке города.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в столичном районе Люблино.
«В сауне "Наманган", расположенной на улице Ставропольская, группа неизвестных причинила огнестрельное ранение мужчине и скрылись на легковом автомобиле», — сказано в сообщении.
Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет. В настоящий момент полицейские устанавливают личности нападавших.