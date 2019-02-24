Полиция расследует вооруженное нападение на посетителя сауны в Москве

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства вооруженного нападения на мужчину на юго-востоке города.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в столичном районе Люблино.

«В сауне "Наманган", расположенной на улице Ставропольская, группа неизвестных причинила огнестрельное ранение мужчине и скрылись на легковом автомобиле», — сказано в сообщении.

Информации о состоянии здоровья пострадавшего нет. В настоящий момент полицейские устанавливают личности нападавших.