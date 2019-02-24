Полиция ищет угонщика дорогостоящего автомобиля на западе Москвы

Столичные правоохранители возбудили уголовное дело после угона автомобиля Cadillac на западе Москвы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по столице, преступление было совершено в районе Проспект Вернадского.

«В службу "02" от руководителя компании поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Удальцова, дом 52. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19 до 22 февраля 2019 года от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу Cadillac Escalade, находившейся на основании договора лизинга в пользовании компании», — сказано в сообщении.

Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 6 миллионов 150 тысяч рублей. Ведется уголовное дело о краже в особо крупном размере.