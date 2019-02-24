Полиция ищет свидетелей массовой драки возле станции метро в Москве

Столичные правоохранители проверяют информацию о массовой драке и стрельбе возле станции метро на юге города.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД России по городу. Предполагаемый инцидент произошел в районе Чертаново Северное возле станции метро «Южная».

«В 23:18 от очевидцев на службу "02" поступило сообщение о массовом конфликте на улица Сумская в районе станции метро "Южная"», — сказано в сообщении.

При этом в полиции заявили, что прибывшие по указанному адресу сотрудники не выявили противоправных действий. В настоящее время проводится проверка полученной информации и поиск свидетелей возможной драки.