В Москве задержали бельгийца, сообщившего о бомбе перед рейсом до Парижа

Прилетевший в аэропорт Шереметьево из Таиланда транзитный пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел вечером в пятницу, 22 февраля, в столичном аэропорту Шереметьево, когда прилетевший транзитным рейсом из Таиланда и пересевший на самолет до Парижа гражданин Бельгии заявил об имеющемся у него взрывном устройстве.

«Однако после того, как посадка на самолет Москва — Париж была завершена, мужчина заявил, что у него имеется при себе взрывное устройство. При этом он вел себя агрессивно и громко разговаривал сам с собой на французском языке», — сообщил агентству источник в экстренных службах.

Отмечается, что задержавшие нарушителя полицейские взрывного устройства у мужчины не нашли, однако рейс пришлось отложить, а всех пассажиров и самолет досмотреть дополнительно.