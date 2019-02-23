СК выяснит причины пожара в СВАО, жертвой которого стал один человек

Один человек погиб в результате возгорания в квартире дома на улице Милашенкова в Бутырском районе СВАО Москвы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», пожар произошел днем в субботу, 23 февраля, в квартире одного из жилых домов на северо-востоке столицы.

Отмечается, что после ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины 1958 года рождения. По данному факту в настоящее время инициирована доследственная проверка.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства и причины пожара и примут процессуальное решение.