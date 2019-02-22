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Ушибы и порезы получили пострадавшие в ДТП с автобусом и маршруткой в ВАО

Происшествия

В пятницу, 22 февраля, у метро «Выхино» на востоке Москвы автобус столкнулся с маршруткой. Пять человек пострадали.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что авария произошла на улице Красный Казанец. В маршрутке находились 11 человек, пятеро из них пострадали.

«На данный момент медики осматривают пятерых — водителя и четверых пассажиров. В автобусе был только водитель, он травм не получил. В результате ДТП разлива топлива и возгораний нет, движение в районе происшествия не ограничивалось», — рассказал источник.

В ГИБДД уточнили, что у пострадавших небольшие травмы: ушибы и порезы.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее

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публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле


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