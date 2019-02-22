Ушибы и порезы получили пострадавшие в ДТП с автобусом и маршруткой в ВАО

В пятницу, 22 февраля, у метро «Выхино» на востоке Москвы автобус столкнулся с маршруткой. Пять человек пострадали.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что авария произошла на улице Красный Казанец. В маршрутке находились 11 человек, пятеро из них пострадали.

«На данный момент медики осматривают пятерых — водителя и четверых пассажиров. В автобусе был только водитель, он травм не получил. В результате ДТП разлива топлива и возгораний нет, движение в районе происшествия не ограничивалось», — рассказал источник.

В ГИБДД уточнили, что у пострадавших небольшие травмы: ушибы и порезы.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.