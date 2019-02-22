Пассажирский "Боинг" не смог сесть в Москве из-за сильного ветра

«Боинг», летевший из Самары в Москву, не смог приземлиться в столичном аэропорту Внуково с первого раза.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При уходе на второй круг из-за сильного ветра самолет "Боинг 737", прибывший из Самары, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться», — сказал источник агентства.

Отмечается, что у самолета повреждено хвостовое оперение. Лайнер отстранен от полетов до тех пор, пока эксперты не оценят его техническое состояние.