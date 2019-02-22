Членкора РАН арестовали в Новосибирске за хищение 1,3 млрд

В пятницу, 22 февраля, суд в Новосибирске арестовал ученого Евгения Покушалова, обвиняемого в хищении 1,3 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс», заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина Евгения Покушалова поместили под стражу до 19 апреля.

Покушалов подозревается в хищении 1,3 млрд, совершенном в 2015-2018 годах при проведении торгов медицинского центра. Следствие полагает, что при торгах победу намерено обеспечили определенным компаниям.

Уточняется, что рассмотрение ходатайства следствия об аресте проходило в закрытом режиме. Поддержать Покушалова пришли несколько десятков коллег, в том числе его пациенты и директор НМИЦ академик Александр Караськов.