Бездомный инвалид упал на рельсы на "салатовой" ветке московского метро

В Москве госпитализировали мужчину, упавшего на пути станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент с пассажиром на станции метро «Братиславская» произошел около 6:43 утра в пятницу, 22 февраля.

Отмечается, что по неосторожности на жесткий путь в момент отсутствия поезда упал 36-летний мужчина, который был незамедлительно извлечен с рельсов работниками подземки.

По словам сотрудников УВД на Московском метрополитене, пострадавший оказался бездомным, передвигающимся на костылях и одной ноге. В результате падения он получил двойной перелом руки и ушиб голени, после чего был госпитализирован.

Подчеркивается, что инцидент не повлиял на работу Люблинско-Дмитровской линии.