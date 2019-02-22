Бездомный инвалид упал на рельсы на "салатовой" ветке московского метро

В Москве госпитализировали мужчину, упавшего на пути станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метро.
Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент с пассажиром на станции метро «Братиславская» произошел около 6:43 утра в пятницу, 22 февраля.
Отмечается, что по неосторожности на жесткий путь в момент отсутствия поезда упал 36-летний мужчина, который был незамедлительно извлечен с рельсов работниками подземки.
По словам сотрудников УВД на Московском метрополитене, пострадавший оказался бездомным, передвигающимся на костылях и одной ноге. В результате падения он получил двойной перелом руки и ушиб голени, после чего был госпитализирован.
Подчеркивается, что инцидент не повлиял на работу Люблинско-Дмитровской линии.