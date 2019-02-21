Рэпер ограбил своих поклонников за "назойливость" в Новокузнецке

Полицейские задержали в Новокузнецке рэп-исполнителя, который избил и ограбил своих поклонников.

РИА «Новости» пишет со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области, что два молодых человека пришли на концерт 19-летнего рэпера в один из ночных клубов Новокузнецка. После выступления они попытались пообщаться с музыкантом, но тот их избил, а также отобрал у них два телефона и две тысячи рублей.

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого и обнаружили там украденные телефоны. Деньги, которые рэпер отобрал у поклонников, он потратил на выпивку.

Рэп-исполнитель признал свою вину и объяснил, что совершил преступление, чтобы наказать поклонников за назойливость.

В отношении него возбудили два уголовных дела о грабеже.