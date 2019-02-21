Около 200 человек вывели из "заминированного" Курского вокзала

Из здания Курского вокзала в Москве эвакуировали около 200 человек после звонка о бомбе.

Как передает ТАСС, в ночь на 21 февраля неизвестный по телефону сообщил о минировании Курского вокзала в центре столицы.

Администрация вокзала объявила об эвакуации. На место выехали сотрудники экстренных служб и кинологи.

Движение поездов проходит в обычном режиме. Информацию о взрывном устройстве пока не подтвердили и не опровергли.

19 февраля Sobesednik.ru писал, что в Москве «заминировали» пять торговых центров. Волна ложных сообщений о бомбах снова захлестнула российские города в феврале. Подобная ситуация случилось в 2017 году, когда по всей стране эвакуировали более двух миллионов человек из разных объектов после анонимных сообщений об угрозе взрыва.