Актера Виталия Абдулова избили во время конфликта с проститутками

В ночь на 20 февраля актера Виталия Абдулова избили на севере Москве.

«РЕН ТВ» сообщает, что 48-летний актер пытался выгнать из подъезда своего дома проституток. В этот момент на него набросились с кулаками.

48-летний актер обратился в больницу. У него диагностировали ушибы мягких тканей головы. Лечиться Абдулова отпустили домой.

При каких обстоятельствах актер вступил в конфликт с девушками легкого поведения, не уточняется.

Виталий Абдуловов играл в сериалах «Солдаты», «Дальнобойщики», «Каменская» и многих других. На его счету роли в фильмах «Первый после Бога», «Билет в гарем», «Жаркий ноябрь» и так далее.