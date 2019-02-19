Врио главы Дзержинского задержали при получении взятки на парковке

Временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский задержали по подозрению во взяточничестве.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что 18 февраля врио главы Дзержинского Сергей Грибинюченко получил от человека, действовавшего под контролем правоохранителей, взятку в размере 20 тысяч долларов. Это произошло на парковке одного из торговых центров в Московской области.

По данным правоохранительных органов, за взятку Сергей Грибинюченко обещал общее покровительство частной компании, которая заключала с администрацией Пушкинского района муниципальные контракты.

Чиновника задержали после получения денег. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сергей Грибинюченко занял свой пост 25 января. Ранее он был главой Пушкинского муниципального района Московской области.