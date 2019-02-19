Волна звонков о "минировании" дошла до Останкинской башни и ГЭС-1

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в Останкинской телебашне во вторник, 19 февраля.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 19 февраля анонимы «заминировали» пять столичных торгово-развлекательных центров.

Как передает «Интерфакс», к вечеру вторника волна сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах достигла Останкинской телебашни и ГЭС-1 на Раушской набережной.

«По данным на 16:15, в городе "заминировано" порядка десяти торговых центров, гостиница "Космос", Казанский вокзал и Останкинская телебашня», — рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время на всех объектах, попавших под прицел анонимов, проводятся проверки.