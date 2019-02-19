В Сибири задержали мужчину, убившего предпринимателя после отказа в скидке

Новосибирские правоохранители расследуют уголовное дело после убийства женщины, торговавшей одеждой.

Как сообщает сайт управления СК РФ по Новосибирской области, происшествие случилось 17 февраля на юго-востоке региона в городе Черепанове.

По версии следователей, 45-летний житель города договорился с местной предпринимательницей, что она сошьет ему шапку и перчатки. Клиент, придя 17 февраля на квартиру к женщине, потребовал скидку. Услышав отказ, он напал на швею, нанеся ей около 30 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина, помимо шапки и перчаток, украл из квартиры погибшей продукты питания, деньги и видеокамеру. Ранее подозреваемый был судим за совершение убийства с особой жестокостью. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.