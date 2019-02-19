В Москве саперы проверяют ТЦ "Капитолий" и "Парус" после звонков о бомбах

Анонимы сообщили о взрывных устройствах в ТЦ «Парус» на севере и ТЦ «Капитолий» на северо-востоке столицы.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сообщения об угрозе взрывов в столичных торгово-развлекательных центрах «Парус» и «Капитолий» поступили к правоохранителям днем во вторник, 19 февраля.

Отмечается, что в обоих зданиях проведены эвакуации. В частности, из ТЦ «Парус» в САО выведены порядка 300 человек. В настоящее время в торговых центрах работают экстренные службы и саперы.

Напомним, ранее во вторник аналогичное сообщение о минировании поступило в ТЦ «Атриум» в центре Москвы.