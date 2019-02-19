В Москве мужчину изобличили в пьяном нападении на собутыльника с топором

Московские правоохранители расследуют вооруженное нападение на мужчину в ходе пьяной ссоры.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 17 февраля в Новой Москве.

«В квартире на улице Орджоникидзе в поселке Кокошкино задержан безработный мужчина 1957 года рождения, который изобличен в том, что ранее приблизительно в 11:00 утра после совместного распития спиртных напитков в ссоре он топором нанес травмы своему знакомому 1988 года рождения», — сказано в сообщении.

В результате нападения у пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом лучевой кости. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело о покушении на убийство.