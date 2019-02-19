ТЦ "Атриум" в ЦАО проверяют из-за пятого за неделю звонка о бомбе

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торговом центре «Атриум» на Земляном валу в Басманном районе ЦАО.

Как передает «Интерфакс», информация об опасности взрыва в ТЦ «Атриум», который находится рядом с Курским вокзалом, поступила в правоохранительные органы утром во вторник, 19 февраля.

Отмечается, что в настоящее время в здании торгового центра ведется проверка. При этом агентство не располагает информацией об эвакуации из ТЦ персонала и посетителей.

По данным правоохранителей, за последнюю неделю звонки об угрозе взрыва в «Атриуме» поступали четыре или пять раз.

Напомним, накануне анонимы сообщали о заложенных в бомбах в торговом центре «Крон Парк», офисном здании и школе в Москве.