Около 60 учеников эвакуировали из "заминированной" школы в Москве

Во вторник, 19 февраля, неизвестные сообщили о минировании школы №1795 на Свободном проспекте в Москве.

Как передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, из школы после сообщения о минировании эвакуировали почти 100 человек.

«Поступило анонимное сообщение о том, что в школе №1795 по адресу Свободный проспект, дом 25 якобы заложено взрывное устройство. В школе была объявлена эвакуация: в общей сложности из здания вывели около 60 детей и 30 взрослых», — рассказал источник.

Он добавил, что в здании ведется проверка, на месте работают городские службы.