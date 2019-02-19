На избивших лейтенанта подростков в Москве завели дело о грабеже

На юго-востоке Москвы подростки избили инспектора по особо важным поручениям департамента делопроизводства МВД.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, у группы подростков произошел конфликт с лейтенантом полиции, в ходе которого полицейского избили. Ему оказали помощь в ведомственном госпитале и отпустили домой.

Отмечается, что полиция возбудила уголовное дело о грабеже, хотя, по словам источника, при инциденте ничего похищено не было.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве задержали трех подростков, которые ударили полицейского на спор.