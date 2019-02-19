На Амуре на кандидатов в депутаты от ЛДПР завели дело из-за поджога

Двух кандидатов в депутаты от ЛДПР подозревают в поджоге здания администрации поселка Прогресс.

Как сообщает на сайте МВД по Амурской области, инцидент произошел в ночь на 18 февраля. Злоумышленники разбили окно на первом этаже администрации, закинули внутрь горящую шину и скрылись с места происшествия на машине. В результате полиции удалось задержать подозреваемых — ими оказались двое мужчин 36 лет и 41 года.

В полиции уточнили, что мужчины признались в содеянном, но мотивы поступка объяснить не смогли, так как, по их словам, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По данным «Амурской правды», задержанными оказались кандидаты в депутаты поселка Прогресса от ЛДПР. Эту информацию СМИ подтвердил глава поселка Сергей Провоторов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.