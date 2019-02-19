Анонимы "заминировали" пять торговых центров в Москве

Во вторник, 19 февраля, анонимы сообщили о бомбах в ТЦ «Метрополис», «Алтуфьевский» и ТК «Савеловский» в Москве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что полиция проверяет московские торговые центры «Капитолий» и «Парус» после сообщений о бомбах.

Как пишет агентство «Москва», из-за угрозы взрыва персонал и посетителей эвакуировали из торгового комплекса «Савеловский» на севере Москвы.

Кроме того, по данным агентства, по аналогичной причине был эвакуирован ТЦ «Метрополис». Отмечается, что полиция также проводит проверки в ТЦ «Алтуфьевский» на Алтуфьевском шоссе, однако решение об эвакуации посетителей и персонала пока не было принято.