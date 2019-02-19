6 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Шесть человек погибли, семь пострадали в результате аварии на 999-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

«Интерфакс» сообщает со ссылкой на региональный главк МЧС, что на трассе столкнулись «КамАЗ», Hyundai Elantra и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

В микроавтобусе, который направлялся из Ростова в Миллерово, находилось 17 человек.

По предварительны данным, Mercedes наехал на автомобиль дорожных служб «КамАЗ», после чего опрокинулся на проезжую часть.

Движение на трассе перекрыли в сторону Москвы.