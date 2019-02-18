Полуголого мужчину задержали в Москве по обвинению в изнасиловании девочки

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании школьницы в Москве.

«Вести.ru» сообщают, что инцидент произошел в субботу, 16 февраля, на улице Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. По предварительным данным, 24-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения избил и изнасиловал 14-летнюю девочку на девятом этаже дома.

Преступник попытался отобрать у школьницы мобильный телефон, но его спугнули жильцы. Злоумышленник сбежал, оставив на месте преступления джинсы, нижнее белье, обувь и один носок. Он добежал до соседнего дома, где его задержали полицейские.

На портале выложили видео с камеры уличного наблюдения, на котором видно, как полуголый мужчина пытается вырваться из рук полицейского.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.

«Да он наркоман, стоял на учете, плюс были приводы по хулиганке», – рассказал знакомый задержанного порталу Readovka.