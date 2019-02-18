На Сахалине проверят полицейского, привязавшего собаку к авто

Управление МВД по Сахалинской области проверит видео, на котором собаку привязали к машине ДПС.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса в городе Оха в Сахалинской области. Очевидцы сняли на видео, как привязанная веревкой служебная собака бежит за полицейской машиной, за рулем которой сидит начальник районного отделения полиции Шамиль Гаджиев. Интернет-пользователи возмутились таким негуманным обращением с животным, к тому же многие посчитали, что сотрудник полиции своим поступком создал аварийную ситуацию на дороге.

Как сообщает РИА «Сахалин-Курилы», в областном МВД пообещали оценить действия полицейского и при необходимости привлечь его к строгой дисциплинарной ответственности.

Сам Шамиль Гаджиев сказал агентству, что таким образом он тренировал служебного пса, который должен быть сильным и смелым. По его словам, собака бежала за его авто всего 200 метров. «То, что вы видите на видео, – не издевательство над животным, а рядовая тренировка. Правоохранители не только устраивают такие пробежки, но стреляют при них. Чтобы привыкали к пороху и реагировали соответствующим образом. Кто-то говорит о негуманной перевозке... Какая негуманная перевозка? После того как машина повернула налево, где нет других авто, она спокойно продолжила выполнять команду», – заявил Гаджиев.