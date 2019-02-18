Мужчина избил до смерти собутыльника в квартире в Северном Тушино

В ночь на понедельник, 18 февраля, мужчина после застолья избил знакомого. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в одном из домов на улице Героев Панфиловцев в районе Северное Тушино на северо-западе столицы.

«Задержан мужчина 1991 года рождения, который изобличен в том, что в указанной квартире после совместного распития спиртных напитков, в ссоре руками и ногами нанес множественные удары в область туловища и головы потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — рассказали в агентстве.

По факту произошедшего завели уголовное дело.