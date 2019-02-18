Декоративная лепнина с дома упала на двух детей в Москве

Декоративная лепнина упала на двух детей с третьего этажа дома 12 на Ленинградском проспекте в Москве.

РИА «Новости» пишет, что десятилетняя девочка получила сотрясение мозга, а мальчик – травму ноги. Мать, которая шла вместе с детьми, не пострадала. Пострадавших детей отправили в городскую клиническую больницу N9 имени Г. Н. Сперанского.

Отмечается, что капитальный ремонт здания, с которого упала лепнина, запланирован на 2042–2044 годы. Дом построили 70 лет назад. По его периметру установлена ограждающая сетка, но она не выдержала веса упавшего бетона.