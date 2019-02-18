Бетонная плита сломала девочке ногу в столичном парке "Зарядье"

Девятилетняя девочка получила перелом ноги в столичном парке «Зарядье».

Как передает ТАСС, ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мать пострадавшей рассказала, что на ногу девочки упала бетонная плита.

«Московский комсомолец» пишет, что девочка сидела на дизайнерской скамейке, состоящей из бетонных блоков. Блоки сдвинулись и придавили ребенку ногу. Девочке помогли четверо мужчин, которые подняли блоки.

По данным газеты, ребенок страдает аутизмом.

Полиция начала проверку по факту произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения в парке.

Напомним, «Зарядье» открыли в 2017 году.