В Питере школьницу госпитализировали с ушибом после падения наледи

В воскресенье, 17 февраля, 13-летнюю школьницу госпитализировали после падения наледи с крыши в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону. Уточняется, что 13-летнюю девочку госпитализировали из собственной квартиры одного из домов по Юкковскому шоссе с подозрением на компрессионный перелом позвоночника и ушибом поясничной области.

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести. «По предварительным данным, у дома на нее упала наледь с крыши», — добавили в ведомстве.