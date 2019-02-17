Участница шоу "Голос" насмерть сбила таксиста на севере Москвы

Столичные правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием певицы Юлии Райнер.

Как сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, инцидент произошел вечером 16 февраля на Ленинградском шоссе Москвы.

Как сообщают правоохранители, находившаяся за рулем BMW X6 Райнер совершила наезд на таксиста, осматривавшего свой сломавшийся автомобиль. После ДТП участница четвертого сезона «Голоса» скрылась с места происшествия.

Певицу, выпустившую в недавнем времени клип «Сильнее тебя», задержали в течение часа. Информации о результатах действий правоохранителей в отношении Райнер нет.