Столкновение "девятки" и Mercedes произошло в Ингушетии

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии с участием двух легковушек на северо-западе Ингушетии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, столкновение автомобиля «ВАЗ-2109» и Mercedes произошло 16 февраля в Малгобеке.

«По предварительным данным, автомобильная авария произошла примерно в 20:30 в городе Малгобек в районе АЗС "ОРСТХО". Столкнулись два легковых автомобиля "ВАЗ-2109" и "Мерседес"», — сказано в сообщении.

В результате происшествия погибла 62-летняя женщина, находившаяся в салоне «девятке». Водители двух автомобилей и два пассажира «ВАЗа» получили травмы. Водитель отечественной легковушки находится в реанимации. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.