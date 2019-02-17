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СК РФ проводит проверку после драки в центре Москвы, закончившейся смертью

Происшествия

Столичные следователи проведут проверку в связи с произошедшей в центре города дракой, закончившейся смертью человека.

Об этом агентству «Москва» рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее Sobesednik.ru писал о конфликте между 23-летним мужчиной и 51-летним охранником у здания Центрального телеграфа в Москве. Драка была инициирована прохожим и закончилась его гибелью.

«Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия сотрудники "скорой помощи" констатировали смерть пострадавшего. Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказала Иванова.

 

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