Причиной обрушения корпуса ИТМО в Питере стала ошибка при ремонте

В субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербурге обрушился корпус ИТМО. Спасатели не обнаружили под завалами людей.

Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС Евгения Зиничева. «На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там», — сказал он.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в разговоре с журналистами отметил, что версия причины обрушения перекрытий Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики всего одна.

«Версия случившегося одна, связанная с реконструкцией этого здания. Других версий нет, каких-то экстремальных или каких-то других», — подчеркнул глава города.