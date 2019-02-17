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[09:22]Ледяная глыба упала на коляску с двумя детьми в Мытищах
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15 февраля, пятница

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[15:50]Песков рассказал, что Путин ударил палец на тренировке с дзюдоистами
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Причиной обрушения корпуса ИТМО в Питере стала ошибка при ремонте

Происшествия

В субботу, 16 февраля, в Санкт-Петербурге обрушился корпус ИТМО. Спасатели не обнаружили под завалами людей.

Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС Евгения Зиничева. «На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там», — сказал он.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в разговоре с журналистами отметил, что версия причины обрушения перекрытий Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики всего одна.

«Версия случившегося одна, связанная с реконструкцией этого здания. Других версий нет, каких-то экстремальных или каких-то других», — подчеркнул глава города.

 

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