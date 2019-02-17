Новосибирские спасатели ликвидировали открытый огонь на крупном складе

В Новосибирске сотрудники экстренных служб работают над тушением крупного пожара в складском комплексе.

Об этом сообщает сайт новосибирского главка МЧС. Пожар начался на территории складов на северо-востоке Новосибирска в Дзержинском районе.

«Было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание. Пожару был присвоен повышенный номер сложности и на усиление были направлены дополнительные силы», — сказано в сообщении.

Спустя три с небольшим часа тушения открытое горение было ликвидировано. В борьбе с огнем было установлено, что в здании, где хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло, произошло возгорание. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на усиление были направлены дополнительные силы.