Двое погибли в массовой драке на юго-востоке Москвы

В воскресенье, 17 февраля, между работниками автомойки произошла драка у здания на Волгоградском проспекте.

Как сказано на сайте СУ СКР по Москве, в результате драки у здания на Волгоградском проспекте погибли два человека. Один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда «скорой», второй мужчина скончался в больнице.

По данным следствия, драка произошла на бытовой почве.

Источник ТАСС сообщает, что в драке участвовали десять человек. Все они, как утверждает источник, уроженцы Узбекистана. По словам источника, поводом конфликта стало то, что один из участников оскорбил брата другого.