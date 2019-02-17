Анонимы сообщили о минировании Мариинского театра в Питере

В воскресенье, 17 февраля, из Мариинского театра в Санкт-Петербурге эвакуируют зрителей и сотрудников.

Об этом ТАСС рассказала пресс-аташе театра Анна Касаткина. «В адрес администрации Мариинского театра поступило анонимное сообщение о заминировании. Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности. Зрители и сотрудники эвакуируются», — цитирует агентство Касаткину.

Она также добавила, что проверку театра планируется завершить до начала вечерних спектаклей. «Режим безопасности на вечерних спектаклях будет усилен», — добавила собеседница агентства.