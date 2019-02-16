Телефонные террористы "заминировали" 3 торговых центра в Москве

Полицейские проверили три торговых центра в Москве после анонимных звонков об угрозе взрыва.

ТАСС сообщает со ссылкой на свой источник, что правоохранительные органы проверили торговые центры на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Севастопольском проспекте. Неизвестные сообщили о бомбах в этих зданиях. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась.

По данным агентства, из «Капитолия» на улице Миклухо-Маклая эвакуировали 700 человек.

Сейчас полиция проверяет еще один «Капитолий», расположенный на Правобережной улице.