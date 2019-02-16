Скорый поезд сбил двух мужчин на станции под Москвой

Двое мужчин погибли под колесами поезда на станции Видное Павелецкого направления Московской железной дороги.

ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу Управления на Транспорте МВД по Центральному федеральному округу, что скорый поезд, направлявшийся из Москвы в Тамбов, сбил двоих мужчин. По предварительным данным, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Мужчины скончались на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. «На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента», – рассказали в пресс-службе.