Студентка из Ирана сообщила полиции о попытке изнасилования в Москве

Столичные следователи проверяют информацию о попытке изнасилования студентки из Ирана в Москве.

Как сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах, в полицию обратилась сама жертва преступления, обвинившая в домогательствах и побоях своих знакомых.

«По ее словам, днем ранее в квартире на проспекте Вернадского, дом 15 трое ее знакомых — Мехти, Амир и Сино — пытались совершить с ней насильственные действия сексуального характера. При этом ее несколько раз ударили ладонью по голове. Однако довести свой умысел до конца подозреваемые не смогли», — сказали в полиции.

В настоящее время полицейскими проводится проверка информации, предоставленной заявительницей. Также данные переданы в Следственный комитет.