Мэр Иванова оказался в больнице после нападения неизвестного с битой

Ивановские полицейские завели дело о хулиганстве после нападения неизвестного с битой на главу города Владимира Шарыпова.

Как сообщает ресурс IvanovoNews, инцидент произошел вечером в четверг, 14 февраля, возле дома ивановского градоначальника. Уточняется, что неизвестный напал на Владимира Шарыпова с битой и нанес ему ушибы, после чего скрылся.

В настоящее время мэр Иванова находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

В городском управлении МВД сообщили о возбуждении в связи с инцидентом уголовного дела о хулиганстве. При этом о задержании злоумышленника информации пока нет.

Напомним, 34-летний Владимир Шарыпов занимает пост мэра Иванова с 2016 года и считается самым молодым градоначальником в истории города.