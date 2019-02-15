Два человека погибли при взрыве газового баллона в Красноярске

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Красноярске после взрыва газа в трехэтажном жилом доме.

Как передает «Интерфакс», сам инцидент произошел вечером в четверг, 14 февраля, в трехэтажном 30-квартирном жилом доме в Красноярске.

Уточняется, что в результате взрыва баллона с газом в одном из помещений на втором этаже дома шесть квартир были разрушены, а около десяти частично повреждены. Жертвами взрыва стали два человека.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.