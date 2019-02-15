100 человек приняли участие в массовой драке со стрельбой в кафе в ЮВАО

Один человек пострадал в результате массовой драки в кафе «Неолит» в столичном районе Печатники вечером 14 февраля.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сам инцидент произошел в четверг, 14 февраля, в кафе на 1-й Курьяновской улице на юго-востоке столицы.

Отмечается, что около 100 человек приняли участие в массовой драке со стрельбой, в результате которой телесные повреждения получил один человек.

По данным агентства, после конфликта на въездах и выездах из микрорайона Курьяново работали сотрудники ОМОНа, которые досматривали автомобили и выявляли предполагаемых участников перестрелки. В результате действий оперативников в отделение полиции доставили десятерых подозреваемых.

Само кафе «Неолит», в котором произошла потасовка, было оцеплено следователями. Предполагается, что причиной конфликта могла стать месть владельцу кафе.