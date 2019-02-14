Зампреда Сибирского отделения РАН задержали в Новосибирске

Заместителя председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря задержали в Новосибирске.

ТАСС пишет со ссылкой на свой источник, что Ивана Благодыря конвоировали на Дальний Восток. Официально об этом пока не сообщается. В рамках какого дела его задержали, тоже не уточняется.

Депутат горсовета Новосибирска от новосибирского Академгородка Наталья Пинус написала в своем Facebook, что Благодыря задержали по делу «почти десятилетней давности». По ее словам, Благодырь не находится в статусе обвиняемого.

В 2012-2013 годах Иван Благодырь занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока.