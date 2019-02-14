СМИ узнали о госпитализации Семена Слепакова из-за проблем с сердцем

СМИ сообщили, что юмориста и продюсера Семена Слепакова госпитализировали, предположительно, из-за проблем с сердцем.

По данным РЕН ТВ, у 39-летнего Семена Слепакова возникли проблемы с сердцем. Он обратился в больницу, чтобы пройти курс лечения.

Телеканал сообщает, что Слепакову понадобилось «небольшое хирургическое вмешательство». Ближайшие дни юморист проведет в больнице. «После того, как врачи будут уверены, что все хорошо, юмористу потребуется реабилитация», – передает «Пятый канал».

Между тем помощница Слепакова и его концертный директор не подтвердили новость о госпитализации артиста. Они сказали телеканалу «360», что вечером у Слепакова запланировано выступление.

Слепаков стал известен как капитан команды КВН «Сборная Пятигорска». Он работал над проектом «Наша Russia», сериалами «Универ и «Интерны». Слепаков – автор сериала «Домашний арест».