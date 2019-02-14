Пожарные ликвидировали огонь в квартире на юго-востоке Москвы

Столичные экстренные службы рассказали о спасении людей из горящей квартиры на юго-востоке города.

Об этом агентству «Москва» рассказали в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу. Инцидент произошел в столичном Люблине утром 14 февраля.

«Возгорание произошло на первом этаже дома 34 на улице Краснодонская. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры был спасен один человек, он передан медикам для проверки», — сказано в сообщении спасателей.

Также пожарные вызволили из горящего здания троих человек, находившихся на вышерасположенных этажах. Общая площадь огня составила 15 квадратных метров. Он был потушен в 9:18 утра.